СМИ: силовики нагрянули в офис криптобиржи в «Москва-Сити»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал Shot.

«Организатор известен?»: Украина и Турция оставили «след» после теракта в «Крокусе»

По предварительным данным, следственные действия связаны с финансированием террористов, участвовавших в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Сайт криптобиржи, которая расположена на 52 этаже башни «Федерация», сейчас не работает.

Ранее Следственный комитет России установил еще одного подозреваемого в схеме финансирования теракта в «Крокусе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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