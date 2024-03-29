СМИ: силовики нагрянули в офис криптобиржи в «Москва-Сити»
29 марта 202418:22
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, следственные действия связаны с финансированием террористов, участвовавших в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
Сайт криптобиржи, которая расположена на 52 этаже башни «Федерация», сейчас не работает.
Ранее Следственный комитет России установил еще одного подозреваемого в схеме финансирования теракта в «Крокусе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru