Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за ребенка на самокате
Москвичка выплатила штраф в 100 тысяч рублей из-за поездки на электросамокате вместе с ребенком, сообщило РИА Новости с ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс Go».
Сообщается, что неравнодушный гражданин отправил в компанию видео с фиксацией нарушения. После этого агрегатор проверил историю поездок пользователя и принял решение оштрафовать. Ее аккаунт также был заблокирован.
Внутренние правила кикшеринга запрещают поездку на самокатах с детьми или передачу аккаунта несовершеннолетним. За это предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. Правила дорожного движения куда лояльнее к таким нарушителям. ГАИ определила штраф за езду на электросамокате вдвоем всего лишь в 800 рублей.
Ранее операторы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» объявили, что с 17 апреля по всей России скорость прокатных электросамокатов снижена до 20 км/ч, напоминает НСН.
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