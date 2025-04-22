Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за ребенка на самокате

Сообщается, что неравнодушный гражданин отправил в компанию видео с фиксацией нарушения. После этого агрегатор проверил историю поездок пользователя и принял решение оштрафовать. Ее аккаунт также был заблокирован.

Внутренние правила кикшеринга запрещают поездку на самокатах с детьми или передачу аккаунта несовершеннолетним. За это предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. Правила дорожного движения куда лояльнее к таким нарушителям. ГАИ определила штраф за езду на электросамокате вдвоем всего лишь в 800 рублей.

Ранее операторы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» объявили, что с 17 апреля по всей России скорость прокатных электросамокатов снижена до 20 км/ч, напоминает НСН.

