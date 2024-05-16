СМИ: Семья из Челябинска случайно похоронила канадца вместо отца

Семья из Челябинска по ошибке похоронила канадца вместо отца: оба мужчины умерли на Кубе, однако при транспортировке их перепутали. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что мужчина из Челябинска поехал отдыхать на Кубу вместе с подругой в конце марта, однако в первый же день пропал. Согласно данным, позднее его семье сообщили, что у мужчины случился сердечный приступ, когда он хотел поменять деньги. Его семья несколько недель ждала, когда тело мужчины доставят в Россию.

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Сообщается, что во время похорон близкие россиянина не узнали его, при этом ритуальщики убеждали родственников, что при бальзамировании внешность сильно меняется. Указывается, что мужчину похоронили, и лишь после этого семья узнала, что это был гражданин Канады, который тоже умер на Кубе.

Указывается, что семья канадца также не узнала его – им доставили тело россиянина. Семья жителя Челябинска уже связалась с людьми, которым доставили его тело.

Ранее сообщалось, что трое туристов из России, которые потерялись в горах Киргизии, были найдены живыми. В поисках были задействованы 18 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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