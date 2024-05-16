СМИ: Семья из Челябинска случайно похоронила канадца вместо отца

Семья из Челябинска по ошибке похоронила канадца вместо отца: оба мужчины умерли на Кубе, однако при транспортировке их перепутали. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».



Отмечается, что мужчина из Челябинска поехал отдыхать на Кубу вместе с подругой в конце марта, однако в первый же день пропал. Согласно данным, позднее его семье сообщили, что у мужчины случился сердечный приступ, когда он хотел поменять деньги. Его семья несколько недель ждала, когда тело мужчины доставят в Россию.