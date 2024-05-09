В Киргизии нашли живыми пропавших в горах туристов из России

В ведомстве отметили, что в поисках были задействованы 18 человек и два дрона.

«Разыскиваемых туристов благополучно нашли. Они встретили спасателей и начали свой путь вниз. Они заявили, что помощь им не нужна», - заключили в ведомстве.

Ранее в МЧС Киргизии заявили, что 30 апреля группа туристов отправилась в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье, но не дошла до финальной точки маршрута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

