В Киргизии нашли живыми пропавших в горах туристов из России
Трое туристов из России, которые потерялись в горах Киргизии, были найдены живыми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
В ведомстве отметили, что в поисках были задействованы 18 человек и два дрона.
«Разыскиваемых туристов благополучно нашли. Они встретили спасателей и начали свой путь вниз. Они заявили, что помощь им не нужна», - заключили в ведомстве.
Ранее в МЧС Киргизии заявили, что 30 апреля группа туристов отправилась в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье, но не дошла до финальной точки маршрута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru