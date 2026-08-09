СМИ: Семью «веселого молочника» Уолкера пока не выдворяют из России

Их пригласили в миграционную службу для разъяснений, так как нарушили правила пребывания, не уведомив органы о продлении срока, хотя не являются гражданами РФ и живут здесь по виду на жительство. Им грозит штраф до 5 тысяч рублей и возможное выдворение, но окончательное решение будет принято после встречи 10 августа. Сам Уолкер имеет российское гражданство, поэтому наказание ему не грозит.

Ранее мужчина, проживший в Алтайском крае десять лет, столкнулся с угрозой аннулирования вида на жительство и возможного выдворения его семьи из России. 44-летний американец признался, что полученное уведомление повергло его семью в шок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

