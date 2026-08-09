СМИ: Семью «веселого молочника» Уолкера пока не выдворяют из России

Решение о выдворении из России жены и детей американского фермера Джастаса Уолкера, который известен, как «веселый молочник», пока не принято, сообщает РИА Новости.

Расширен список нарушений для выдворения иностранцев из России

Их пригласили в миграционную службу для разъяснений, так как нарушили правила пребывания, не уведомив органы о продлении срока, хотя не являются гражданами РФ и живут здесь по виду на жительство. Им грозит штраф до 5 тысяч рублей и возможное выдворение, но окончательное решение будет принято после встречи 10 августа. Сам Уолкер имеет российское гражданство, поэтому наказание ему не грозит.

Ранее мужчина, проживший в Алтайском крае десять лет, столкнулся с угрозой аннулирования вида на жительство и возможного выдворения его семьи из России. 44-летний американец признался, что полученное уведомление повергло его семью в шок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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