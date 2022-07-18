ФСБ выявила в Ростовской области завербованного СБУ украинца

Мужчину, завербованного Службой безопасности Украины для сбора данных о перемещении военной техники, выявили в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

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«УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что уроженец Кременского района (ЛНР) 1965 года рождения с 2017 по 2018 годы участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе, в 2018 году вернулся на Украину и был завербован СБУ для получения информации социально-политического и военного характера на территории республик Донбасса.

Мужчина не успел выполнить задание украинской спецслужбы: гражданину объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ о шпионаже.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СБУСпецслужбыРостовская ОбластьФСБ
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