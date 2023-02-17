СМИ: Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка

Один из сбитых в США летающих объектов мог быть шаром любительского кружка из штата Иллинойс, сообщает издание Aviation Week.

По данным издания, в кружке NIBBB сообщили о пропаже их находящегося в воздухе шара 15 февраля. Эксперты говорят, что стоимость подобных созданных любителями шаров может составлять от 12 до 180 долларов.

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Так, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сообщил об уничтожении «высотного объекта» в небе над Аляской. Американские военные отслеживали объект в течение 24 часов. Он летел на высоте 12 километров, заявил чиновник.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН связывал участившиеся полеты объектов над США с прощупыванием американской ПВО со стороны Китая.

Началось все с китайского воздушного шара, который залетел на территорию США 28 января, а за семь дней успел пересечь страну по диагонали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоКитайСША
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