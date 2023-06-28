СМИ: сбежавших жителей Шебекино захотели наказать за оставление животных

По данным канала, правозащитники уже обратились с соответствующим требованием в полицию и Госдуму. Они указали, что хозяев следует призвать вернуться за своими питомцами, в противном случае - привлечь к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

Правозащитники также утверждают, что из-за умерших в домах животных, Шебекино грозит вспышка таких болезней, как тиф и чума, которые развиваются при разложении трупов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, передает «Радиоточка НСН».

