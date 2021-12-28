СМИ: Сбежавшая экс-судья Хахалева оставила в России недвижимость на 300 млн рублей

По информации издания, она успела избавиться от дома, в котором играли свадьбу её дочери в 2017 году - за недвижимость площадью 700 кв. метров и участок экс-судья запросила 85 млн рублей.

Соседи Хахалевой рассказали газете, что из этого особняка женщина переехала в элитный закрытый коттеджный посёлок Краснодара, где ей до сих пор принадлежит участок с домами для гостей и прислуги, беседкой, парковкой и фонтаном. Стоимость этой недвижимости риэлторы оценивают в 300 млн рублей.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении Хахалевой уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге, сообщает RT.

На ВККС стало известно, что Хахалева покинула Россию, по данным ФСБ РФ она вылетела в Ереван.

Елена Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в сети появилось видео с шикарной свадьбы её дочери Софьи, на которую пригласили многих известных артистов, в том числе Николая Баскова, Веру Брежневу и Валерия Меладзе. В СМИ заявили, что торжество могло обойтись экс-судье в два миллиона долларов.

