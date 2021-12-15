Лишенная полномочий судья Хахалева покинула Россию

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, в отношении которой решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела, покинула Россию. Как пишут «Известия», об этом стало известно на Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

«Золотая судья» Хахалева уволена из Краснодарского краевого суда

«По данным ФСБ России Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении город Ереван», — отметила секретарь.

Представитель Следственного комитета Михаил Спиваков, в свою очередь, заявил, что в настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия в отношении Хахалевой.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин направил запрос в квалификационную коллегию судей и потребовал возбудить в отношении экс-судьи уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.

Елена Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году – после того, как в сети появилось видео с шикарной свадьбой её дочери Софьи. На торжество были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. СМИ тогда писали, что торжество могло обойтись в два миллиона долларов, отмечает RT.

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ФОТО: Россия 24 / YouTube
ТЕГИ:Краснодарский КрайПобегУголовное ДелоСудья
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