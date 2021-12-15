Лишенная полномочий судья Хахалева покинула Россию
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, в отношении которой решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела, покинула Россию. Как пишут «Известия», об этом стало известно на Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.
«По данным ФСБ России Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении город Ереван», — отметила секретарь.
Представитель Следственного комитета Михаил Спиваков, в свою очередь, заявил, что в настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия в отношении Хахалевой.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин направил запрос в квалификационную коллегию судей и потребовал возбудить в отношении экс-судьи уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.
Елена Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году – после того, как в сети появилось видео с шикарной свадьбой её дочери Софьи. На торжество были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. СМИ тогда писали, что торжество могло обойтись в два миллиона долларов, отмечает RT.
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