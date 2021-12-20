Адвокат: «золотая судья» Хахалева сбежала в Грузию
Адвокат Олег Лурье сообщил, что «золотая судья» Елена Хахалева могла сбежать от российского правосудия в Грузию, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, существуют снимки, на которых женщина, похожая на Хахалеву, сидит за столом с криминальным авторитетом Петсо. Когда его опрашивали о месте проживания, он рассказывал, что жил у неких Хахалевых и дал адрес. «Насколько я знаю, она не объявлена в федеральный розыск, в Интерпол, поэтому она может спокойно и законно вылететь в любую страну», – отметил юрист.
Лурье считает, что грузинские власти не выдадут судью России.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) дала разрешение на возбуждение против экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге.
Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в сети появилось видео с шикарной свадьбы её дочери Софьи, на которую пригласили многих известных артистов, в том числе Николая Баскова, Веру Брежневу и Валерия Меладзе. В СМИ заявили, что торжество могло обойтись экс-судье в два миллиона долларов.
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