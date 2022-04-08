СМИ: Сбербанк прекратил все переводы за рубеж в иностранной валюте
Сбербанк с 7 апреля приостановил все валютные переводы за рубеж, как в отделениях банка, так и в мобильном приложении, сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.
Собеседник агентства пояснил, что это связано с санкциями, которые ограничивают валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.
«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объёме, вместе с комиссией», — отметил источник, добавив, что рублёвые переводы за рубеж доступны резидентам в отделениях банка.
Ранее США объявили о введении блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-банка, и заморозке их активов в стране, сообщает RT.
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