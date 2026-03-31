СМИ: Доля использующих VPN россиян выросла до 39%
С начала 2026 года доля россиян, использующих VPN, выросла до 39%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
Это на 8,3 п. п. выше, чем годом ранее. Растущий интерес к VPN-сервисам и VPN-трафику также подтверждает и статистика поисковых запросов «Яндекс Вордстат». В настоящее время полностью переходят на альтернативные сервисы 5–10% граждан, большинство находят способы обхода блокировок, оставаясь на привычных платформах, потому трафик таких сервисов растет.
В середине января Роскомнадзор ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России, что на 70% выше показателей осени прошлого года.
Ранее стало известно, что Минцифры РФ реализует меры по снижению использования VPN-сервисов в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
