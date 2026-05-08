СМИ: Китайский нефтяной танкер впервые атакован у входа в Ормузский пролив

Китайское издание «Цайсинь» сообщило об атаке на нефтяной танкер, принадлежащий компании из КНР, у входа в Ормузский пролив. По данным источника, это первый подобный инцидент с участием китайского судна такого типа.

Нападение произошло 4 мая в районе порта Аль-Джир в Объединенных Арабских Эмиратах. На палубе крупного танкера для перевозки нефтепродуктов вспыхнул пожар после атаки.

Трамп: Сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая

Согласно информации издания, данный случай стал первым зафиксированным нападением на китайский нефтяной танкер. Подробности произошедшего и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее США атаковали иранский танкер M/T Hasna в районе Оманского залива, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
