Кремль: На 9 мая в Москву приедет семь иностранных делегаций

Опубликован список глав иностранных делегаций, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.

Пашинян не посетит парад Победы в Москве

Его обнародовала пресс-служба Кремля. Российскую столицу посетят главы Абхазии Бадра Гунба с супругой, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, Малайзии султан Ибрагим, Словакии Роберт Фицо, Южной Осетии Алан Гаглоев.

Также на праздник приедут три представителя Республики Сербской.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд иностранных лидеров по собственной инициативе решили приехать в Москву в праздничные дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Илья Питалев
