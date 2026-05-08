Кремль: На 9 мая в Москву приедет семь иностранных делегаций
8 мая 202600:01
Денис Постольский
Опубликован список глав иностранных делегаций, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.
Его обнародовала пресс-служба Кремля. Российскую столицу посетят главы Абхазии Бадра Гунба с супругой, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, Малайзии султан Ибрагим, Словакии Роберт Фицо, Южной Осетии Алан Гаглоев.
Также на праздник приедут три представителя Республики Сербской.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ряд иностранных лидеров по собственной инициативе решили приехать в Москву в праздничные дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Рязанским выпускникам после скандала разрешили танцевать под песню Стинга
- Кремль: На 9 мая в Москву приедет семь иностранных делегаций
- СМИ: Китайский нефтяной танкер впервые атакован у входа в Ормузский пролив
- Глава Евросовета заявил о подготовке к переговорам с РФ по Украине
- В Элисте мужчина с ножом напал на священника в храме
- Трамп дал ЕС время до 4 июля для отмены пошлин на товары из США
- В Финляндии умерла последняя женщина, рожденная при Российской империи
- Латвия выразила протест России после инцидента с украинскими БПЛА
- Эксперт назвал самые уязвимые перед солнцем части автомобиля
- На неделю без шика: Сколько стоит съездить в Европу из России