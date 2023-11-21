СМИ: Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинской системы с ИИ

Росздравнадзор впервые приостановил применение медизделия с искусственным интеллектом (ИИ), речь идет о системе анализов Botkin.AI, позволяющей врачам обнаружить на снимках компьютерной томографии патологии, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в разработке ведомство увидело угрозу для здоровья пациентов. Приостановку назвали временной, на данный момент проводится дополнительная проверка.

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Искусственный интеллект является потенциальной угрозой существованию человечества, сообщил ранее PA Media американский миллиардер Илон Маск. По его словам, «впервые в истории человечества появится что-то, что будет значительно умнее нас». Бизнесмен усомнился в том, что человек сможет «контролировать нечто подобное». Маск признал, что ИИ является «одной из главных угроз» для человечества.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта для России сопоставимо по значимости с атомными и ракетными проектами в период СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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