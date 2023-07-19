Путин отметил важность развития искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта для России сопоставимо по значимости с атомными и ракетными проектами в период СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщает РИА Новости.

Маск объявил о создании компании по работе с искусственным интеллектом

По его словам, за такими технологиями будущее.

«Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что в студенческие годы подрабатывал грузчиком, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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