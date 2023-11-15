«Работаем в связке»: Вильфанд усомнился, что ИИ заменит синоптиков

Ранее модель GraphCast на основе искусственного интеллекта, представленная компанией Google, впервые превзошла по точности и скорости прогнозирования погоды систему, используемую Европейским центром среднесрочных прогнозов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на создателей модели. GraphCast была точнее системы ECMWF в 90% случаев. По словам Вильфанда, не стоит опасаться того, что искусственный интеллект со временем вытеснит синоптиков.

«Система прогнозирования — это очень развитая система, связанная со сложными аспектами математической физики. Это весьма сложное направление, которое адекватно описывает процессы в реальной атмосфере. Однако некоторые аспекты этой системы не очень совершенны, это связано с хаотичностью атмосферы. Описать эту классическую составляющую достаточно сложно. При этом нужно не противопоставлять схему математического моделирования атмосферных процессов и ИИ. Их нужно совмещать. Уже защищаются диссертации на эту тему», — сказал Вильфанд.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что синоптики уже используют искусственный интеллект в своей работе.

«Во-первых, прогноз погоды — это не что иное, как решение сложной системы уравнений. Естественно, случаются разночтения между прогнозируемыми и фактическими значениями. Корректировка прогнозов с помощью искусственного интеллекта дает очень существенный результат. Во-вторых, в этой системе уравнений есть такие направления, которые не описываются законами, например, перемещение воздушных масс по вертикали — процесс конвекции. Здесь при использовании параметризации ИИ очень важен. Кроме того, существуют граничные и начальные условия, при которых реализуются эти схемы. И здесь не обойтись без искусственного интеллекта. И, наконец, ИИ помогает собрать максимально точные начальные данные при огромных размерах атмосферы и поверхности земли. Он помогает усваивать результаты разные типов наблюдения — и наземного, и аэрологического зондирования, и информацию, полученную с радаров и спутников, и данные с бортов самолетов и с буйковых станций на поверхности океана. Качество начальных данных при использовании искусственного интеллекта существенно улучшается», — добавил синоптик.

Ранее искусственный интеллект в Москве впервые начал распознавать на рентгеновских снимках признаки ЛОР-заболеваний, алгоритмы могут обнаружить синусит. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

