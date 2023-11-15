«Работаем в связке»: Вильфанд усомнился, что ИИ заменит синоптиков
Искусственный интеллект помогает синоптикам в их работе, но не сможет заменить живых специалистов, сказал НСН Роман Вильфанд.
Искусственный интеллект не заменит синоптиков полностью, но уже сейчас существенно облегчает их труд, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее модель GraphCast на основе искусственного интеллекта, представленная компанией Google, впервые превзошла по точности и скорости прогнозирования погоды систему, используемую Европейским центром среднесрочных прогнозов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на создателей модели. GraphCast была точнее системы ECMWF в 90% случаев. По словам Вильфанда, не стоит опасаться того, что искусственный интеллект со временем вытеснит синоптиков.
«Система прогнозирования — это очень развитая система, связанная со сложными аспектами математической физики. Это весьма сложное направление, которое адекватно описывает процессы в реальной атмосфере. Однако некоторые аспекты этой системы не очень совершенны, это связано с хаотичностью атмосферы. Описать эту классическую составляющую достаточно сложно. При этом нужно не противопоставлять схему математического моделирования атмосферных процессов и ИИ. Их нужно совмещать. Уже защищаются диссертации на эту тему», — сказал Вильфанд.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что синоптики уже используют искусственный интеллект в своей работе.
«Во-первых, прогноз погоды — это не что иное, как решение сложной системы уравнений. Естественно, случаются разночтения между прогнозируемыми и фактическими значениями. Корректировка прогнозов с помощью искусственного интеллекта дает очень существенный результат. Во-вторых, в этой системе уравнений есть такие направления, которые не описываются законами, например, перемещение воздушных масс по вертикали — процесс конвекции. Здесь при использовании параметризации ИИ очень важен. Кроме того, существуют граничные и начальные условия, при которых реализуются эти схемы. И здесь не обойтись без искусственного интеллекта. И, наконец, ИИ помогает собрать максимально точные начальные данные при огромных размерах атмосферы и поверхности земли. Он помогает усваивать результаты разные типов наблюдения — и наземного, и аэрологического зондирования, и информацию, полученную с радаров и спутников, и данные с бортов самолетов и с буйковых станций на поверхности океана. Качество начальных данных при использовании искусственного интеллекта существенно улучшается», — добавил синоптик.
Ранее искусственный интеллект в Москве впервые начал распознавать на рентгеновских снимках признаки ЛОР-заболеваний, алгоритмы могут обнаружить синусит. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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