СМИ: «Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве
«Ростех» просил смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы госкорпорации Сергея Чемезова.
Собеседник агентства указал, что суд просили учесть как смягчающие обстоятельства, так и принесённые подсудимыми извинения.
«Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений», - отметил он.
Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил экс-директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает RT. Экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили по семь лет тюрьмы.
Фигуранты вину не признали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru