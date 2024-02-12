СМИ: «Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве

«Ростех» просил смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы госкорпорации Сергея Чемезова.

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Собеседник агентства указал, что суд просили учесть как смягчающие обстоятельства, так и принесённые подсудимыми извинения.

«Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений», - отметил он.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил экс-директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает RT. Экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили по семь лет тюрьмы.

Фигуранты вину не признали.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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