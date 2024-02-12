«Больше, чем несправедливость»: Собчак отреагировала на приговор по делу о вымогательстве

Ранее суд приговорил экс-директора холдинга Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии за вымогательство. По 7 лет строгого режима также получили журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее гособвинитель запрашивал для Суханова 8 лет лишения свободы. Романовского и Бигаева просили приговорить к 7,5 годам колонии строгого режима. Фигуранты вину не признали, напоминает «Радиоточка НСН».

