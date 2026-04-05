СМИ: Россияне жалуются на проблемы в работе сайта ГИБДД

Люди не могут заменить права, проверить информацию об автомобилях и поставить машину на учёт. Также не работает раздел с проверкой ограничений на автомобилях — невозможно узнать, наложены ли на авто аресты. По словам продавцов подержанных машин, часто перед сделкой покупатели хотят узнать, есть ли на автомобиле обременения, однако проверить это невозможно — сервис на сайте ГИБДД не работает уже несколько месяцев.

В целом с конца марта официальный портал ГИБДД работает с большими перебоями. Всё, что ранее можно было сделать удалённо, теперь — только через подразделение ГИБДД.

Ранее стало известно, что в ГИБДД не смогут выдавать права и регистрировать машины из-за технического сбоя в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Произошло новое ЧП – серверы МВД оказались залиты водой в результате коммунальной аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

