СМИ: Россияне жалуются на проблемы в работе сайта ГИБДД
Жители нескольких регионов России жалуются на проблемы в работе сайта ГИБДД, сообщает Telegram-канал Baza.
Люди не могут заменить права, проверить информацию об автомобилях и поставить машину на учёт. Также не работает раздел с проверкой ограничений на автомобилях — невозможно узнать, наложены ли на авто аресты. По словам продавцов подержанных машин, часто перед сделкой покупатели хотят узнать, есть ли на автомобиле обременения, однако проверить это невозможно — сервис на сайте ГИБДД не работает уже несколько месяцев.
В целом с конца марта официальный портал ГИБДД работает с большими перебоями. Всё, что ранее можно было сделать удалённо, теперь — только через подразделение ГИБДД.
Ранее стало известно, что в ГИБДД не смогут выдавать права и регистрировать машины из-за технического сбоя в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Произошло новое ЧП – серверы МВД оказались залиты водой в результате коммунальной аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов