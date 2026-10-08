«До полумиллиона рублей»: Слесари догнали по зарплатам топ-менеджеров
Офисные клерки начинают «работать руками», а токари и слесари высшего разряда получают от 400 тысяч рублей и выше, сказала в эфире НСН Зулия Лоикова.
Высококвалифицированные токари и слесари сегодня получают не меньше топ-менеджеров, поэтому их зарплатные ожидания «колоссально» выросли, заявила на пресс-конференции в НСН HR-эксперт, хантер и карьерный консультант Зулия Лоикова.
«Есть зарплатные ожидания самих соискателей, и мы видим за последние шесть месяцев колоссальный рост у квалифицированных рабочих специальностей. Это токари, слесари высокого разряда, специалисты с опытом – они востребованы. Их заработные платы уже сравнялись с зарплатами топ-менеджеров в хороших компаниях. Это уже 400, 450 тысяч, я видела даже 520 тысяч в месяц у токаря высшего разряда. Соискатели тоже видят эти цифры и считают, что даже если они не соответствуют условиям, то вправе требовать повышения зарплаты», - указала эксперт.
По ее словам, половина ищущих работу россиян не довольна предлагаемыми зарплатами.
«Половина соискателей называет главным барьером низкий уровень предлагаемой зарплаты в целом по рынку. Срок поиска работы увеличился у офисных работников, им сложнее найти предложения. Знаю случаи, когда люди, работая в офисе, меняют квалификацию и идут работать руками», - отметила Лоикова.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее назвала в пресс-центре НСН «задыхающиеся» от кадрового голода отрасли, зарплаты в которых не соответствуют ожиданиям соискателей.
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