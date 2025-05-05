Россиянам пообещали зарплату в 133 тысячи рублей к 2028 году

Средняя зарплата россиян вырастет почти в два раза по сравнению с 2024 годом и через три года достигнет 132,9 тысячи рублей, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Министерство экономического развития.

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По данным прогноза, самый быстрый рост оплаты труда произойдет в ближайшие два года. Средний оклад должен превысить 100 тысяч рублей в 2025 году и остановиться на отметке в 114,4 тысячи в 2026-м.

Отмечается, что это произойдет при сохранении экономического роста и активном развитии мировой экономики. Если этого не случится, тогда средняя зарплата россиян в 2028 году составит 127,4 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме предложили ежеквартально индексировать зарплаты, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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