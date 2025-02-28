СМИ: Средняя зарплата в 11 регионах России превысила 100 тысяч рублей
В 2024 году средняя зарплата в 11 регионах России превысила 100 тысяч рублей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Уточняется, что средний показатель зарплат по стране по итогу года вырос на 19% относительно уровня 2023 года, составив 88 тысяч рублей. При этом наиболее высокие средние зарплаты были зафиксированы на Чукотке (185 тысяч рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (164 тысячи) и Москве (162 тысячи).
Также средняя зарплата, превышающая 100 тысяч рублей, зафиксирована в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии.
Жители 64 регионов страны в 2024 году получали среднюю зарплату выше 50 тысяч рублей, в восьми регионах показатель ниже этой суммы. Самая низкая средняя зарплата в Ингушетии, в этом регионе она составляет около 40 тысяч рублей.
С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 22 440 рублей в месяц, вместо 19 242 руб. в 2024 году. Повышение составило 16,6%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru