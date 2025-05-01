В Госдуме предложили ежеквартально индексировать зарплаты

Фракция «Справедливая Россия - За правду» и ее лидер Сергей Миронов предложили ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Депутаты предлагают установить, что «государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции». По словам Миронова, сейчас в Трудовом кодексе содержится рекомендация об индексации зарплат из-за роста цен на товары и услуги. Однако повышение выплат происходит только в бюджетной сфере, причем размер индексации не соответствует уровню инфляции.

Политик указал, что реальные доходы россиян падают уже второй год, а номинальный рост зарплат в экономике отстает от роста цен. В связи с этим депутаты от «Справедливой России» предлагают ввести обязательную компенсацию зарплат для всех работодателей, «которая должна проводиться ежеквартально на уровень инфляции за предыдущий период».

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 34 тысяч рублей с 1 января 2026 года, пишет Ura.ru.

