Опрос: Россияне стали чаще жениться в МФЦ вместо ЗАГСа

Доля россиян, которые планируют расписаться в МФЦ вместо ЗАГСа, выросла в три раза за последний год. Об этом сообщила «Газета.Ru» с ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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Доля респондентов, готовых провести свадебную церемонию в многофункциональном центре (МФЦ), составила 34%. Откровенных противников набралось только 25%. Весомая часть опрошенных (41%) даже не знала о том, что в МФЦ доступна такая услуга.

Среди главных преимуществ свадьбы не в ЗАГСе названы удобство записи, экономия денег и нервов, а также возможность провести оригинальную церемонию. С другой стороны, каждый четвертый отметил, что такое решение убивает романтику.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман заявила в разговоре с НСН, что цены на празднование "нормальной" свадьбы в Москве начинаются от двух миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МФЦЗАГССвадьба

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