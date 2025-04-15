Опрос: Россияне стали чаще жениться в МФЦ вместо ЗАГСа

Доля респондентов, готовых провести свадебную церемонию в многофункциональном центре (МФЦ), составила 34%. Откровенных противников набралось только 25%. Весомая часть опрошенных (41%) даже не знала о том, что в МФЦ доступна такая услуга.

Среди главных преимуществ свадьбы не в ЗАГСе названы удобство записи, экономия денег и нервов, а также возможность провести оригинальную церемонию. С другой стороны, каждый четвертый отметил, что такое решение убивает романтику.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман заявила в разговоре с НСН, что цены на празднование "нормальной" свадьбы в Москве начинаются от двух миллионов рублей.

