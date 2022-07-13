СМИ: россияне смогут оплачивать штрафы и налоги через СБП

По его словам, сервис уже доступен всем клиентам. Реализовать такую возможность также планируют банк «Хоум Кредит», крымский РНКБ, Газпромбанк, ПСБ, «Абсолют», МКБ, Росбанк, «Зенит» и «Открытие». В ВТБ заявили, что готовы участвовать в пилотировании. В «Зените» в качестве потенциального срока внедрения инновации назвали IV квартал 2022 года, в Газпромбанке — I квартал 2023 года.

Комиссии за такие платежи не взимаются. Для проведения C2G-перевода клиент должен в онлайн-банке запросить список действующих задолженностей, выбрать способ обработки — через СБП. Раньше оплата происходила только по реквизитам — они подтягивались автоматически или заполнялись вручную.

Ранее Центробанк обязал российские банки установить минимальный лимит для денежных переводов по счетам через Систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей в день.

