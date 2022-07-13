СМИ: россияне смогут оплачивать штрафы и налоги через СБП
Платежи в пользу государства через систему быстрых платежей (СБП) протестировал банк «Синара», сообщают «Известия» со ссылкой на директора по инновациям кредитной организации Виталия Копысова.
По его словам, сервис уже доступен всем клиентам. Реализовать такую возможность также планируют банк «Хоум Кредит», крымский РНКБ, Газпромбанк, ПСБ, «Абсолют», МКБ, Росбанк, «Зенит» и «Открытие». В ВТБ заявили, что готовы участвовать в пилотировании. В «Зените» в качестве потенциального срока внедрения инновации назвали IV квартал 2022 года, в Газпромбанке — I квартал 2023 года.
Комиссии за такие платежи не взимаются. Для проведения C2G-перевода клиент должен в онлайн-банке запросить список действующих задолженностей, выбрать способ обработки — через СБП. Раньше оплата происходила только по реквизитам — они подтягивались автоматически или заполнялись вручную.
Ранее Центробанк обязал российские банки установить минимальный лимит для денежных переводов по счетам через Систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей в день.
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