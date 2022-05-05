Кирилл Пуртов: Москва лидирует по числу предпринимателей, получивших компенсацию за переводы в СБП

Москва лидирует среди регионов России по числу субъектов МСП, получивших компенсацию расходов по переводам через систему быстрых платежей Банка России (СБП), сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«В декабре 2021 года – марте 2022 года более 7300 московских торгово-сервисных предприятий вернули уплаченную комиссию за платежи в СБП на общую сумму 38,8 млн рублей. Программа компенсации востребована у малого и среднего бизнеса Москвы - на столицу приходится 28% от общего по России объема компенсаций и 16% от числа получателей поддержки», - рассказал он.

Программа возмещения расходов на переводы через СБП малому и среднему бизнесу была введена в прошлом году для поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса. В 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина программа была продлена до 1 июля текущего года.

По словам Пуртова, поддержкой могут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр субъектов МСП.

«Вернуть уплаченную комиссию за платежи в СБП бизнес сможет в 71 российском банке, их список утвержден Минэкономразвития России. Для получения компенсации субъекту МСП не нужно подавать никаких заявлений – банки сами передают в Минэкономразвития информацию об уплаченных комиссиях, после чего деньги поступят на счет получателя», - добавил он.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что банки вернут отечественным предприятиям 137,5 миллиона рублей комиссии за платежи в системе быстрых платежей за первый квартал 2022 года и декабрь 2021 года.

Сообщается, что полное возмещение комиссии получат около 45 тысяч субъектов МСП, почти 90% из которых составляют микропредприятия. В основном это предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, а также Краснодарского края.

При этом общее число операций в Системе быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2022 года составило 436 млн, их объем вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,4 трлн рублей, следует из сообщения ЦБ.

