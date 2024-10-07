Турция, ОАЭ и Черногория: Россияне скупают недвижимость за рубежом вопреки санкциям

Ограниченный платежеспособный спрос, сложности с переводами за границу и завершение периода эмоциональных сделок привели к сокращению спроса российских покупателей на зарубежную недвижимость в третьем квартале на 25–40% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику сервиса по подбору объектов Prian.ru. Березин отметил, что снижение спроса наблюдается, однако оно не столь заметно в годовом выражении.

«Направлением номер один остается Турция. По сравнению с 2022 и 2023 годом спрос на недвижимость там снизился, однако россияне остаются главными иностранными покупателями в стране. Последние пару месяцев совершается в среднем 400 сделок в месяц, что соответствует показателям середины прошлого десятилетия. Кроме Турции стабильный спрос на ОАЭ. Здесь тоже произошло снижение, но после невероятного роста в 2022 году и в начале 2023 года, когда спрос на недвижимость со стороны россиян вырос в 5-6 раз. При этом до начала СВО Эмираты никогда не были популярным направлением. В сравнении с прошлым годом практически те же показатели спроса в Таиланде и Индонезии. Из европейских стран можно выделить Черногорию, в других европейских государствах спрос не нулевой, но он меньше, чем год назад, и сильно меньше, чем в доковидные времена 2019-2021 годов», - заявил он.