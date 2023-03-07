СМИ: россияне начали употреблять больше крепких спиртных напитков

Как оказалось, потребление крепких спиртных напитков в 2022 году выросло на 7,5%. При этом вино стали пить меньше на 5,5%. В количественном выражении объем выпитого одинаков. Как говорят эксперты, крепкий алкоголь выигрывает за счет меньшего подорожания, чего нельзя сказать о вине. Больше всего коньяка и водки употребляют жители Карелии, Коми и Сахалина.

Самым популярным в России остается пиво, продажи которого не снижаются. По доли потребления этого напитка в лидерах Еврейская автономная область, Сахалин и Мурманская область.

Ранее была названа безвредная для организма ежедневную дозу алкоголя, которая в некоторых случаях даже может быть полезна для здоровья.

