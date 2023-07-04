СМИ: россияне начали массово избавляться от дач в Финляндии
Граждане РФ начали продавать дачи в Финляндии на фоне грядущего ужесточения въезда в страну для российских владельцев недвижимости, сообщает телерадиокомпания Yle.
По информации издания, россияне пытаются продать загородные коттеджи и летние дома в Финляндии. В последнее время опубликованы десятки таких объявлений.
Риелтор компании Remax Мика Лайтинен отметил, что местным агентам по недвижимости не всегда выгодно иметь дело с российскими продавцами.
По данным Reuters, Финляндия начала модернизацию железной дороги для ускоренной переброски войск к границе с Россией. Сообщается, что работы завершатся в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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