СМИ: россияне начали массово избавляться от дач в Финляндии

По информации издания, россияне пытаются продать загородные коттеджи и летние дома в Финляндии. В последнее время опубликованы десятки таких объявлений.

Риелтор компании Remax Мика Лайтинен отметил, что местным агентам по недвижимости не всегда выгодно иметь дело с российскими продавцами.

По данным Reuters, Финляндия начала модернизацию железной дороги для ускоренной переброски войск к границе с Россией. Сообщается, что работы завершатся в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

