Лавров: Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей

«Их разорвала финская сторона в лице своего правительства, которая мгновенно отошла от своих традиций добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества с РФ и переметнулась в стан тех, кто наиболее ярко и яро участвует в кампании против России», — указал Лавров.

По словам главы МИД, РФ всегда была заинтересована в сотрудничестве с Финляндией и готова рассмотреть предложения по его возобновлению, если Хельсинки «решит вернуться к нормальным связям». Однако Москва будет учитывать изменение статуса соседнего государства, ставшего членом НАТО и подписавшего документ о возможном размещении военной инфраструктуры блока на своей территории.

Между тем власти Финляндии заявили о планах ужесточить ограничения на въезд россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

