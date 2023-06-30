Лавров: Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей
Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей между государствами, при этом будет учитываться присоединение Хельсинки к НАТО. Об этом заявил на онлайн-брифинге глава МИД России Сергей Лавров.
Министр отметил, что связи между Москвой и Хельсинки «не сами по себе разорвались».
«Их разорвала финская сторона в лице своего правительства, которая мгновенно отошла от своих традиций добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества с РФ и переметнулась в стан тех, кто наиболее ярко и яро участвует в кампании против России», — указал Лавров.
По словам главы МИД, РФ всегда была заинтересована в сотрудничестве с Финляндией и готова рассмотреть предложения по его возобновлению, если Хельсинки «решит вернуться к нормальным связям». Однако Москва будет учитывать изменение статуса соседнего государства, ставшего членом НАТО и подписавшего документ о возможном размещении военной инфраструктуры блока на своей территории.
Между тем власти Финляндии заявили о планах ужесточить ограничения на въезд россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
- Лавров: Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей
- МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром в пятницу
- Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
- Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане
- Минфин: Налоговые сборы с состоятельных россиян превысили 1 трлн рублей
- В Турции назвали низкими шансы Швеции на вступление в НАТО
- Центробанк не увидел рисков для финстабильности в текущем ослаблении рубля
- Tinder перестал работать в России
- Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru