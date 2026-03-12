Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

Генеральная прокуратура России решила выдать Румынии ее гражданина Василя Родидеала, который был арестован в РФ из-за обвинений в тяжких преступлениях на родине. Об этом рассказала адвокат арестованного Лилия Мамашева в беседе с РИА Новости.

Решение о выдаче Родидеала было принято по запросу румынского Минюста.

«Мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе. Также подана апелляционная жалоба, ее рассмотрение пока не назначено», - сообщила защитник.

По ее словам, Родидеал хотел бы остаться в России.

Фигуранта задержали и арестовали в России по запросу Интерпола в феврале прошлого года. Родидеал жил в РФ под именем Василия Кравцова, установить его личность смогли по отпечаткам пальцев. Мужчина находится в розыске в Румынии, где был осужден на 12,5 лет. Родидеалу вменяют в том числе создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов для боевого оружия, подстрекательство к убийству. Злоумышленник скрывался почти 20 лет, отмечает 360.ru.

