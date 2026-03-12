Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников
Генеральная прокуратура России решила выдать Румынии ее гражданина Василя Родидеала, который был арестован в РФ из-за обвинений в тяжких преступлениях на родине. Об этом рассказала адвокат арестованного Лилия Мамашева в беседе с РИА Новости.
Решение о выдаче Родидеала было принято по запросу румынского Минюста.
«Мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе. Также подана апелляционная жалоба, ее рассмотрение пока не назначено», - сообщила защитник.
По ее словам, Родидеал хотел бы остаться в России.
Фигуранта задержали и арестовали в России по запросу Интерпола в феврале прошлого года. Родидеал жил в РФ под именем Василия Кравцова, установить его личность смогли по отпечаткам пальцев. Мужчина находится в розыске в Румынии, где был осужден на 12,5 лет. Родидеалу вменяют в том числе создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов для боевого оружия, подстрекательство к убийству. Злоумышленник скрывался почти 20 лет, отмечает 360.ru.
Горячие новости
- ПВО уничтожила над Россией 80 украинских беспилотников
- Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников
- СМИ: Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно
- Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
- ПСЖ обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
- СМИ: Взломавший базу ФБР в 2023-м хакер угрожал слить файлы Эпштейна
- Лерчек готовится к экстренной госпитализации
- Глава СКР запросил доклад о нападении неизвестных с битами на семью на Камчатке
- Песков: Telegram должен выполнить требования закона, чтобы избежать блокировки
- Трамп объявил о рекордном выпуске 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран