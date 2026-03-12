ПВО уничтожила над Россией 80 украинских беспилотников
Российские военные за ночь нейтрализовали над территорией России 80 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Так, 30 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 14 - над Крымом, 10 - над Ростовской областью, восемь - над водами Черного моря. Кроме того, по пять БПЛА сбили в Брянской и Белгородской областях, три - в Курской, по два - в Калужской и над Азовским морем, еще один - в Воронежской области.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался об уничтожении беспилотников в пяти районах региона, пишет 360.ru.
