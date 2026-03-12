ФБР открыло первый офис в Эквадоре

Американское Федеральное бюро расследований открыло свой первый офис в Эквадоре. Об этом сообщило посольство США в Кито на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня мы отметили еще одну стратегическую и операционную веху в сфере безопасности... Временный поверенный в делах посольства... Лоуренс Петрони возглавил открытие первого офиса ФБР», - указано в сообщении.

В свою очередь, эквадорское министерство внутренних дел заявило о подписании меморандума о взаимопонимании с министерством юстиции Соединенных Штатов. Это поможет усилить сотрудничество сторон в расследовании преступлений и борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Ранее США и Эквадор начали совместную военную операцию против террористических организаций в республике, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
