В Финляндии открылась поликлиника для пациентов с затянувшимися симптомами COVID-19
Поликлиника для пациентов, длительное время страдающих от симптомов COVID-19 после перенесенного заболевания, открылась в Хельсинки. Как пишет ТАСС, главврач медучреждения Хелена Лиира рассказала, что попасть на прием к специалистам можно по направлению врача. Сделать этом можно в том случае, если у человека был подтвержденный COVID-19, а симптомы продолжаются не менее трех месяцев.
В медучреждении сообщили, что пока научных исследований о людях с затянувшимися симптомами коронавирусной инфекции не так много. В поликлинике Хельсинки уже начинается разработка механизма исследований, которые позволят выяснить причины длительного течения симптомов коронавируса.
А ранее сообщалось, что более 70% пациентов, которые переболели COVID-19, пожаловались на длительные симптомы коронавируса после выздоровления. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ученых Стэнфордского университета.
Эксперты собрали результаты 45 различных исследований и пришли к выводу о том, что переболевшие испытывают одышку, быстро утомляются и плохо спят.
Среди других последствий болезни — депрессия, потеря обоняния, боли в груди, лихорадка, когнитивные расстройства, ухудшение памяти и трудности с концентрацией внимания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru