В Финляндии открылась поликлиника для пациентов с затянувшимися симптомами COVID-19

Поликлиника для пациентов, длительное время страдающих от симптомов COVID-19 после перенесенного заболевания, открылась в Хельсинки. Как пишет ТАСС, главврач медучреждения Хелена Лиира рассказала, что попасть на прием к специалистам можно по направлению врача. Сделать этом можно в том случае, если у человека был подтвержденный COVID-19, а симптомы продолжаются не менее трех месяцев.

В медучреждении сообщили, что пока научных исследований о людях с затянувшимися симптомами коронавирусной инфекции не так много. В поликлинике Хельсинки уже начинается разработка механизма исследований, которые позволят выяснить причины длительного течения симптомов коронавируса.