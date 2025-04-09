Россиянам назвали профессию, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней

Он отметил, что высококвалифицированные сварщики получают зарплату в размере 250–300 тысяч рублей. За год у них накапливается 10 пенсионных баллов. Соответственно, при рабочем стаже в 25 лет у них накопится порядка 250 пенсионных баллов, что обеспечит им пенсию в 45 330,2 рублей.

При этом Балынин отметил, что сварщики, деятельность которых относится к спискам вредных производств, например, электрогазосварщики, сварщики термитной сварки, вышкомонтажники-сварщики, могут выйти на пенсию досрочно.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что россияне могут увеличить пенсионные выплаты, отсрочив выход на пенсию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

