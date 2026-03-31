Минцифры предложило скидки при оплате картами «Мир»

Речь идет о скидках при оплате проезда в городском и пригородном транспорте, покупках билета в культурных учреждениях, в аптеках и магазинах. Такую возможность могут предоставить многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Эксперимент планируется провести как минимум в трех регионах с 1 июля по 31 декабря. В случае успеха власти рассмотрят возможность распространения мер на все регионы.

Участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и самих россиян. Претендующие на льготы должны будут указать карту любого банка платежной системы «Мир» в личном кабинете на «Госуслугах».

Проект позволит предоставить гражданам конфиденциальность, льготные категории смогут пользоваться мерами поддержки без необходимости сообщать о своем статусе, организации получат только информацию о необходимости сделать скидку. Также в Минцифры подчеркнули, что льготные операции будут фиксироваться в системе, что позволит учитывать все предоставленные меры поддержки.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что платежная карта «Мир» может стать единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

