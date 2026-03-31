Минцифры предложило скидки при оплате картами «Мир»
Минцифры предложило провести эксперимент, цель которого – предоставить скидки льготным категориям граждан при оплате картой платежной системы «Мир», сообщает Forbes.
Речь идет о скидках при оплате проезда в городском и пригородном транспорте, покупках билета в культурных учреждениях, в аптеках и магазинах. Такую возможность могут предоставить многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Эксперимент планируется провести как минимум в трех регионах с 1 июля по 31 декабря. В случае успеха власти рассмотрят возможность распространения мер на все регионы.
Участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и самих россиян. Претендующие на льготы должны будут указать карту любого банка платежной системы «Мир» в личном кабинете на «Госуслугах».
Проект позволит предоставить гражданам конфиденциальность, льготные категории смогут пользоваться мерами поддержки без необходимости сообщать о своем статусе, организации получат только информацию о необходимости сделать скидку. Также в Минцифры подчеркнули, что льготные операции будут фиксироваться в системе, что позволит учитывать все предоставленные меры поддержки.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что платежная карта «Мир» может стать единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Доля использующих VPN россиян выросла до 39%
- СМИ: Иран наживается на нападении США и Израиля
- Шадаев подтвердил курс на снижение использования VPN в России
- Трамп пригрозил Ирану уничтожением острова Харк, электростанций и нефтяных скважин
- СМИ: Россияне испытывают проблемы с ТВ после потери спутника
- Эксперт: На рынке труда обсуждается новая волна сокращений
- «Охлаждение» экономики отправило в простой предприятия Петербурга
- СМИ: Власти РФ решили засекретить данные о производстве микроэлектроники
- «Русал» взвинтил цены на алюминий в России выше мировых