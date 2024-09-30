СМИ: Россиянам могут разрешить направлять свои пенсионные баллы родителям

Документ будет вынесен 30 сентября группой депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Предполагается, что будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю.

Увеличенное количество баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни. Сегодня, чтобы получить страховую пенсию по старости, россиянину необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В случае, если баллов удалось накопить больше, растет и размер пенсии.

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам могут поднять лимит пенсионных баллов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

