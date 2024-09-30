СМИ: Россиянам могут разрешить направлять свои пенсионные баллы родителям
В Госдуме могут принять проект закона, разрешающий гражданам направлять свои пенсионные баллы родителям, сообщают «Известия».
Документ будет вынесен 30 сентября группой депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Предполагается, что будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю.
Увеличенное количество баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни. Сегодня, чтобы получить страховую пенсию по старости, россиянину необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В случае, если баллов удалось накопить больше, растет и размер пенсии.
Ранее стало известно, что работающим пенсионерам могут поднять лимит пенсионных баллов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru