СМИ: Работающим пенсионерам могут поднять лимит пенсионных баллов

Планируется увеличение максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисляемых работающим пенсионерам, с 3 до 10 баллов в год. Сегодня начисляется не более трех ИПК в год, независимо от суммы уплаченных страховых взносов.

Ранее Совфед одобрили закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

