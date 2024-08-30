СМИ: Работающим пенсионерам могут поднять лимит пенсионных баллов

Российские власти рассматривают возможность снятия ограничения на количество пенсионных баллов работающим пожилым людям, сообщает РБК.

В Госдуме заявили, что пенсионеры и инвалиды получат автоматическую выплату с 2025 года

Планируется увеличение максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисляемых работающим пенсионерам, с 3 до 10 баллов в год. Сегодня начисляется не более трех ИПК в год, независимо от суммы уплаченных страховых взносов.

Ранее Совфед одобрили закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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