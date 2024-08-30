СМИ: Работающим пенсионерам могут поднять лимит пенсионных баллов
30 августа 202402:01
Российские власти рассматривают возможность снятия ограничения на количество пенсионных баллов работающим пожилым людям, сообщает РБК.
Планируется увеличение максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисляемых работающим пенсионерам, с 3 до 10 баллов в год. Сегодня начисляется не более трех ИПК в год, независимо от суммы уплаченных страховых взносов.
Ранее Совфед одобрили закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru