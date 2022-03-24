На освобожденных территориях Украины Россия выплатит пенсионерам по 10 тысяч рублей

На освобожденных территориях Украины Россия единовременно выплатит пенсионерам и работникам бюджетной сферы по десять тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

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Отмечается, что сейчас там начинают работать пункты выдачи финансовой помощи. Их безопасность обеспечивается Росгвардией. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, первые заявления от граждан уже приняты.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что с начала спецоперации на Донбассе Народная милиция ЛНР при поддержке войск России существенно продвинулась, освободив 90% территории.

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ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраинаВыплатыПенсионеры
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