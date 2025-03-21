Депутат Гаврилов анонсировал повышение военных пенсий осенью
Пенсии российским военным пенсионерам будут увеличены осенью 2025 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, такие меры заложены в бюджете на текущий год.
«В октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5 процента», — отметил Гаврилов.
В результате вырастут выплаты пенсионерам, которые проходили службу в вооруженных силах и правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что с 1 апреля социальные пенсии в России повысят на 14,75%, напоминает 360.ru.
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