Депутат Гаврилов анонсировал повышение военных пенсий осенью

Пенсии российским военным пенсионерам будут увеличены осенью 2025 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, такие меры заложены в бюджете на текущий год.

«В октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5 процента», — отметил Гаврилов.

В результате вырастут выплаты пенсионерам, которые проходили службу в вооруженных силах и правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что с 1 апреля социальные пенсии в России повысят на 14,75%, напоминает 360.ru.

