СМИ: Россия отберет визы у приезжающих в страну за бензином и продуктами финов

Накануне стало известно, что погранслужба ФСБ РФ заявила, что число приехавших из стран Европы в Россию иностранцев в первом квартале 2023 года увеличилось почти на 11,8%.

По данным спецслужб, в 2022 году европейцы совершили 101,9 тысячи поездок в РФ, а в текущем году уже 114 тысяч. Отмечается, что чаще всего на территорию Россию въезжали граждане Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Ранее временный пограничный контроль ввели на российско-белорусской границе, паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

