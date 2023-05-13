СМИ: Россия отберет визы у приезжающих в страну за бензином и продуктами финов
Российские пограничники планируют аннулировать визы граждан Финляндии, которые ездят в Россию заправлять свои автомобили и покупать продукты, сообщила газета «Хельсингин саномат».
Накануне стало известно, что погранслужба ФСБ РФ заявила, что число приехавших из стран Европы в Россию иностранцев в первом квартале 2023 года увеличилось почти на 11,8%.
По данным спецслужб, в 2022 году европейцы совершили 101,9 тысячи поездок в РФ, а в текущем году уже 114 тысяч. Отмечается, что чаще всего на территорию Россию въезжали граждане Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.
Ранее временный пограничный контроль ввели на российско-белорусской границе, паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru