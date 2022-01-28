СМИ: Россия готова ответить на блокировку канала RT в ФРГ
Российские власти готовы принять ответные меры в связи с воспрепятствованием работе телеканала RT в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.
Собеседник агентства уточнил, что рассматриваются штрафы YouTube, а также ограничительные меры в отношении немецких СМИ и журналистов.
«Кроме того, возможно ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ», - добавил источник.
Ранее компания Google заявила, что новый канал RT auf Sendung на YouTube был заблокирован за нарушение условий использования, а именно «за обход ранее наложенных ограничений».
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