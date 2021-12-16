Google объяснил удаление нового канала RT DE
Компания Google заявила, что новый канал RT auf Sendung на YouTube был заблокирован за нарушение условий использования, сообщает пресс-службе Google.
В сообщении напомнили, что ранее были удалены другие каналы RT, что накладывает на владельца определённые ограничения.
«Если канал удален, то владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Канал RT auf Sendung был удалён... за обход ранее наложенных ограничений», — подчеркнули в Google.
Ранее YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и DFP. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, немецкие каналы RT были удалены под надуманным предлогом.
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