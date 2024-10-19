СМИ: Россия экспортирует в Азию и Америку тонны мухоморов
Россия экспортирует в Азию и Америку тонны мухоморов. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
При этом, по данным источника, лидером по экспорту этого вида грибов стал Пермский край. Всего, согласно подсчетам Россельхознадзора, в 2023 году были оформлены сертификаты на отправку за рубеж 565 кг сушеных грибов.
Отмечается, что в будущем мухоморы могут предлагать в капсулах. В Перми сборщики грибов через интернет оформляют заявку на экспорт. Сообщается, что количество претендентов на закупку увеличивается. В основном их желают приобрести в Бельгии, Германии, Италии и Литве. По данным источника, там составляются контракты на десятки тысяч долларов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ отправляет на экспорт около 40% зерна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru