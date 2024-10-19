СМИ: Россия экспортирует в Азию и Америку тонны мухоморов

Отмечается, что в будущем мухоморы могут предлагать в капсулах. В Перми сборщики грибов через интернет оформляют заявку на экспорт. Сообщается, что количество претендентов на закупку увеличивается. В основном их желают приобрести в Бельгии, Германии, Италии и Литве. По данным источника, там составляются контракты на десятки тысяч долларов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ отправляет на экспорт около 40% зерна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».