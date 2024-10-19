Товарооборот России и США за время президентства Байдена упал в шесть раз

Товарооборот России и США за время президентства американского лидера Джо Байдена уменьшился в шесть раз, по итогам года он может упасть до самого низкого уровня с 1992 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы Соединенных Штатов.

В январе-августе экспорт из России в США составил $2,26 млрд, годом ранее он достиг отметки $3,4 млрд. При существующей динамике поставки за год могут составить около $3,12 млрд — минимума с 1993 года. Импорт из США в Россию за восемь месяцев года сократился на 16%, до $334 млн. По итогам года поставки достигнут рекордно низкого уровня в $539,3 млн.

Как ожидается, за текущий год товарооборот РФ и США составит $3,7 млрд, это самое низкое значение с 1992-го. За время работы Байдена на посту президента торговля двух стран значительно сократилась, еще в 2020 году она достигала $21,8 млрд.

Между тем товарооборот России и Японии вырос по итогам сентября, он увеличился на 22,78% в годовом выражении, до $659 млн.

