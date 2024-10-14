Мишустин: Россия отправляет на экспорт около 40% зерна

Россия отправляет на экспорт около 40% зерна и 17% растительного масла. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин заявил о рекордном урожае сельхозпродукции

По его словам, экспортные поставки осуществляются «только после полного обеспечения внутреннего спроса страны».

«Хотя ещё совсем недавно... Россия по многим позициям была импортером... Причём, по самым важным направлениям... Теперь ситуация изменилась», - заключил Мишустин.

Ранее в Минсельхозе заявили, что ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 16 октября будет увеличена сразу почти на 41%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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