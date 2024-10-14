Мишустин: Россия отправляет на экспорт около 40% зерна
Россия отправляет на экспорт около 40% зерна и 17% растительного масла. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, экспортные поставки осуществляются «только после полного обеспечения внутреннего спроса страны».
«Хотя ещё совсем недавно... Россия по многим позициям была импортером... Причём, по самым важным направлениям... Теперь ситуация изменилась», - заключил Мишустин.
Ранее в Минсельхозе заявили, что ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 16 октября будет увеличена сразу почти на 41%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: Россия отправляет на экспорт около 40% зерна
- Сийярто: Венгрия против отправки западных инструкторов на Украину
- Выплату контрактникам в Уфе увеличили до 400 тысяч рублей
- Сийярто: Венгрия не намерена участвовать в фонде мира для военной помощи Киеву
- СМИ: Экс-губернатору Ленобласти Москвину просят назначить 8 лет строгого режима
- Посланник Папы Римского по Украине прибыл с визитом в Москву
- В России создали первый ратрак для лыжных центров
- Шри-Ланка подаст официальную заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани
- Мишустин: К 2028 году на БРИКС придется 38% мирового ВВП
- В полиции Салехарда назвали ошибкой обращение к блогерам под нецензурный рэп-трек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru