Безжалостно «пылесосят»: Дефицит кадров приведет к «вымиранию» малого бизнеса

Дефицит кадров приведет к «вымиранию» малого и среднего бизнеса в России, некоторые предприятия будут просто вынуждены закрыться, так как не смогут переманить сотрудников, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.

Доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы («высокий» и «очень высокий» риск этого события), за последние два с половиной года снизилась с 16% до 10%, пишет «Коммерсант». Доля тех, кто считает для себя риск потери работы «низким» или «очень низким», выросла с 78% до 84% опрошенных. Мурадян рассказал о последствиях такой тенденции.