Безжалостно «пылесосят»: Дефицит кадров приведет к «вымиранию» малого бизнеса
Гарри Мурадян заявил НСН, что большие корпорации и оборонные предприятия уже отбирают работников у малого и среднего бизнеса.
Дефицит кадров приведет к «вымиранию» малого и среднего бизнеса в России, некоторые предприятия будут просто вынуждены закрыться, так как не смогут переманить сотрудников, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
Доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы («высокий» и «очень высокий» риск этого события), за последние два с половиной года снизилась с 16% до 10%, пишет «Коммерсант». Доля тех, кто считает для себя риск потери работы «низким» или «очень низким», выросла с 78% до 84% опрошенных. Мурадян рассказал о последствиях такой тенденции.
«Соискатель уверен, что много вакансий найдется, если он сменит работу. Если говорим про краткосрочные последствия, будут повышаться зарплаты с целью переманить к себе соискателей. Но долгосрочные последствия будут достаточно серьезными и неприятными. Во-первых, критически важные объекты, оборонные предприятия будут безжалостно «пылесосить» все кадры, без разбора и за любые деньги. Они будут забирать хорошие кадры у корпораций. Корпорации тоже будут забирать кадры, но уже у малого и среднего бизнеса. Малому и среднему бизнесу будет сложно, кадров им будет не хватать. Скорее всего, сами предприниматели будут, грубо говоря, вставать за прилавок, сами будут вести бухгалтерский учет. Некоторые закроются. В итоге это приведет к тому, что кластер малого и среднего бизнеса будет вымирать, его доля будет снижаться», - объяснил он.
Он также рассказал, когда на рынке труда произойдут серьезные перемены.
«На СВО у нас находятся порядка 300 тысяч человек, которые потом должны быть включены в экономику. Плюс те люди, которые сейчас активно работают на оборонных предприятиях, примерно 400 тысяч. Сюда включаем еще возвращение релокантов, которые вернутся. По разным оценкам, их число составляет от 700 тысяч до миллиона человек. Сейчас дефицит составляет примерно 420 тысяч людей. Плюс ослабление миграционной повестки приведет к тому, что люди снова будут приезжать. Сейчас к нам приезжают люди из других стран, но не в таком количестве. Сейчас больше фокус на Северную Африку и Юго-Восточную Азию, а не на Среднюю Азию», - заключил собеседник НСН.
Безработица в России держится на рекордно низком уровне в 2,4%, заявил ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает «Радиоточка НСН».
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