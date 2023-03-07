СМИ: российского журналиста Габрелянова не пустили в Армению
Журналисту и основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову запретили въезд в Армению. Об этом со ссылкой на источники сообщает Sputnik Армения.
По данным агентства, по прибытии в Ереван Габрелянова попросили подождать, затем заявили, что у него проблемы с паспортом.
«В результате выяснилось, что он находится в списке нежелательных лиц», - сказал собеседник агентства.
В Армении Габрелянов планировал прочитать лекцию в ходе тренинга для представителей СМИ.
Российские журналисты подают ложь за правду и занимаются откровенной пропагандой, заявил ранее телеведущий Владимир Познер. По его мнению, общество в РФ стало репрессивным, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Слуцкий прокомментировал слова Лукашенко о Зеленском
- Протестующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент
- Администрация Байдена призвала конгресс оперативно принять закон о запрете TikTok
- СМИ: российского журналиста Габрелянова не пустили в Армению
- ВСУ обстреляли Донецк американскими снарядами Excalibur
- Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах
- В США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
- Американский разведчик предрек распад Украины из-за военной помощи Запада
- США допустили введение санкций против Грузии
- Захарова рассказала, кому выгодны утечки о терактах на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru