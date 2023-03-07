СМИ: российского журналиста Габрелянова не пустили в Армению

Журналисту и основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову запретили въезд в Армению. Об этом со ссылкой на источники сообщает Sputnik Армения.

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По данным агентства, по прибытии в Ереван Габрелянова попросили подождать, затем заявили, что у него проблемы с паспортом.

«В результате выяснилось, что он находится в списке нежелательных лиц», - сказал собеседник агентства.

В Армении Габрелянов планировал прочитать лекцию в ходе тренинга для представителей СМИ.

Российские журналисты подают ложь за правду и занимаются откровенной пропагандой, заявил ранее телеведущий Владимир Познер. По его мнению, общество в РФ стало репрессивным, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:СМИАрменияЖурналисты
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